Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Montagvormittag

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 114,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 114,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 114,20 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.349 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,53 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.08.2024 auf bis zu 66,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,42 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

