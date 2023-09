Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 66,60 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 66,60 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,96 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.844 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 44,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 109,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: MDAX verbucht mittags Abschläge

Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein