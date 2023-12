Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 61,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 61,60 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 60,88 EUR. Bei 61,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.735 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 67,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 9,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,13 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,01 EUR aus.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

