Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kursplus

Heute im Fokus

Berichtssaison und Konjunkturdaten im Fokus: US-Börsen uneins -- DAX stabil -- Tesla steigert Umsatz und Gewinn -- SAP will Tausende Stellen streichen -- IBM, MasterCard, Amazon, Chevron im Fokus

Dow reagiert mit Entlassungen auf Gewinnrückgang. Facebook-Mutter Meta hebt Sperre für Donald Trump auf. American Airlines will 2023 beim Gewinn überraschend hoch hinaus. Tausende Post-Beschäftigte haben die Arbeit niedergelegt. Sorgen vor möglicher Rezession: US-Wirtschaft verliert im vierten Quartal an Fahrt. ING-Europa-Chefvolkswirt erwartet weitere EZB-Zinserhöhung in der nächsten Woche.