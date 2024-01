Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 66,04 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 66,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 64,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.362 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 2,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

