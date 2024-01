Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 66,04 EUR ab.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 66,04 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 64,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.046 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 10.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 71,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 02.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,53 EUR fest.

