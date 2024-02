Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,24 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 66,24 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,28 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 66,12 EUR. Bei 66,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 4,47 Prozent Luft nach oben. Am 27.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 31,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,79 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

