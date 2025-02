Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

So bewegt sich Scout24

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 95,15 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 95,15 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.737 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

