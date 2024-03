Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Dienstagmittag

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 68,16 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,16 EUR an der Tafel. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 67,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.692 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 70,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,23 Prozent. Am 07.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 28,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,99 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 28.02.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 132,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag