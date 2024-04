Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt Stellung am Vormittag

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 68,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,55 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 68,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 68,55 EUR. Bei 68,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 463 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 22,28 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,99 EUR aus.

Scout24 gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Scout24.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün

Erste Schätzungen: Scout24 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt