Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 119,30 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 119,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.958 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 119,60 EUR markierte der Titel am 26.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,90 EUR am 20.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

