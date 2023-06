Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag fester

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 58,14 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 58,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 58,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.186 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,54 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,08 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,90 EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

