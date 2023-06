Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 58,28 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 58,28 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 58,28 EUR zu. Mit einem Wert von 57,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.406 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,86 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 66,08 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 121,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Am 14.08.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

