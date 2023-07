Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 60,32 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 60,32 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 60,32 EUR. Mit einem Wert von 60,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Gewinne von 2,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 30,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,33 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 04.05.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 121,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

