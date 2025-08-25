DAX24.188 -0,4%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahe Vortagesschluss

26.08.25 12:05 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 115,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
114,30 EUR 0,40 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 115,00 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 115,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 113,90 EUR. Mit einem Wert von 114,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.018 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 67,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 41,13 Prozent Luft nach unten.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
