Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 114,40 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 114,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,40 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 557 Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 7,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 67,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

