DAX24.163 -0,5%ESt505.392 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

26.08.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
114,30 EUR 0,40 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 114,40 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 114,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,40 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 557 Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 7,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 67,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen