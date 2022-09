Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Scout24 54,92 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR zu. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 55,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.857 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 66,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 16,12 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 09.08.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 109,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,77 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

