Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 66,36 EUR nach.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 66,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 65,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.102 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2023 erreicht. 0,90 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Scout24 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

