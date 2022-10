Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,46 EUR

4,29% Charts

News

Analysen

Das Papier von Scout24 konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 53,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 53,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.692 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,02 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 19,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 46,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 13,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,18 EUR an.

Scout24 gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,70 EUR umgesetzt, gegenüber 95,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Erste Schätzungen: Scout24 legt Quartalsergebnis vor

Scout24-Aktie dreht ins Plus: JPMorgan senkt Kursziel für Scout24

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Scout24-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24