Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 66,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 66,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 65,98 EUR. Bei 66,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.606 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,20 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 27.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,79 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie freundlich: Vorstand wird um Gesa Crockford erweitert

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter