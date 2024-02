Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,46 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 66,46 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 66,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.143 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 69,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 50,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,79 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Scout24 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie freundlich: Vorstand wird um Gesa Crockford erweitert

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter