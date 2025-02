Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Mittag

So entwickelt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 92,35 EUR ab.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 92,35 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 91,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,00 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 53.776 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,65 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 30,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,12 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

