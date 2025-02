Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 91,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 91,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 91,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.459 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 64,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 42,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,12 EUR an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Scout24 die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Aktie aus.

