Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 68,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 68,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,60 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.896 Stück gehandelt.

Bei 70,36 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 07.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,45 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,99 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 28.02.2024. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

