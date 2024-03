Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 68,92 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 68,92 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 68,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 68,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 28.959 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 22,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 28.02.2024 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag