Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 96,95 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 96,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 96,00 EUR. Bei 97,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.216 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,52 Prozent.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,95 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24 expandiert in Österreich - Scout24-Aktie leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende