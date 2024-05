Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 71,55 EUR.

Um 11:37 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 71,55 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 71,45 EUR. Bei 72,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.645 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

