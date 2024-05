Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Scout24

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 71,75 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 71,75 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.982 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,63 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

