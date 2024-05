Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,70 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 71,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 71,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,05 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 663 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 34,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,63 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

