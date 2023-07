Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 60,42 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 60,42 EUR. Bei 60,54 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 27.955 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 31,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,33 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,26 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Scout24-Investment verloren

Erste Schätzungen: Scout24 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment eingefahren