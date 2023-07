Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 60,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 60,84 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,06 EUR zu. Bei 59,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 60.868 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,54 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,33 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,26 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Scout24-Investment verloren

Erste Schätzungen: Scout24 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment eingefahren