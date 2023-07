Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag gesucht

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 60,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 60,36 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 60,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 970 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 61,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,33 EUR.

Am 04.05.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Scout24-Investment verloren

Erste Schätzungen: Scout24 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment eingefahren