Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Scout24

27.08.25 12:06 Uhr
Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 113,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
114,60 EUR 0,30 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 113,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 113,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,80 EUR. Bisher wurden heute 10.921 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 7,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,70 EUR am 28.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 67,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

