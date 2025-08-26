Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Scout24 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 112,60 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 112,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 112,50 EUR. Bei 114,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.788 Stück gehandelt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 39,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

