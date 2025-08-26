Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

DAX23.990 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.540 +0,3%Nas21.569 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,65 +0,6%Gold3.386 -0,2%
Scout24 im Blick

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 112,60 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 112,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 112,50 EUR. Bei 114,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.788 Stück gehandelt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 39,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

