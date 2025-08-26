Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 114,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 114,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 114,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.239 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2024 bei 67,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 40,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,63 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

