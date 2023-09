Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,62 EUR ab. Bei 66,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 15.361 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 66,96 EUR markierte der Titel am 25.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Scout24 eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer