Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 65,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 65,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,40 EUR aus. Mit einem Wert von 66,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.740 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 66,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

