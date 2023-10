Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 57,52 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 57,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 57,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.747 Scout24-Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 14,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 19,82 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,02 EUR an.

Am 08.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,96 EUR im Vergleich zu 109,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Aktie aus.

