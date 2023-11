Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Vormittag zu

Scout24 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,32 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 63,32 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 63,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.039 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 37,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 70,11 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,54 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

