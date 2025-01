Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 92,65 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 92,65 EUR. Bei 93,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.670 Scout24-Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,97 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Am 03.03.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück