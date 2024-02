Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 66,62 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 66,62 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 64,96 EUR ein. Bei 66,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.964 Scout24-Aktien.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 69,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.02.2023 auf bis zu 50,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,08 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,79 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

