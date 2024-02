Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 65,74 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 65,74 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,74 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.639 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 5,26 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,58 EUR ab. Mit Abgaben von 23,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,79 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

