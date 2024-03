Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,72 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 69,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 69,76 EUR. Bei 69,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 27.103 Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 70,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,20 EUR am 07.04.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 28.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

