Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 69,34 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 69,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.556 Scout24-Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,28 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 74,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 28.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Am 01.05.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

