Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Freitagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 95,80 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 95,80 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 95,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.225 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,63 Prozent niedriger. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,95 EUR für die Scout24-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Scout24 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout 24-Aktie schwächelt trotzdem: Dividende steigt stärker als gedacht

Scout24 expandiert in Österreich - Scout24-Aktie leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren