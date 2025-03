Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Scout24

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 96,65 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 96,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 96,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.392 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,16 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (64,45 EUR). Mit Abgaben von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 94,95 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Scout24 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

