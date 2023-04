Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Scout24 56,04 EUR

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 56,26 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 56,36 EUR. Bei 56,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.290 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2022 bei 62,42 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 21,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 28.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 115,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,90 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

