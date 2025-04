Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 102,10 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 102,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 101,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.212 Scout24-Aktien.

Am 28.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 103,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,98 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 35,46 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,65 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

