Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,85 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,85 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 72,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 72,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.485 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,85 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 78,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

