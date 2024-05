Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 72,25 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 72,25 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,40 EUR aus. Bei 72,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 368 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,45 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2024. Mit einem Zuwachs von 1,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,26 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Scout24 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen